FAKE NAMES : avec membres de REFUSED, MINOR THREAT…

Communiqué: FAKE NAMES, Nouveau groupe signé chez Epitaph !

Le Supergroupe, composé de Dennis (Refused), Brian Baker (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion), Michael Hampton (S.O.A., Embrace, One Last Wish), Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside) & Matt Schulz (Enon, SAVAK, Holy Fuck) vient de jouer son premier concert live aux States!

Ça n’augure que des bonnes choses pour le futur!!

Plus d’infos: http://www.brooklynvegan.com/fake-names-refused-minor-threat-etc-played-their-first-show-videos-pics-review/