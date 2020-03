CLUTCH vient de publier une nouvelle version de son titre « Willie Nelson » via une vidéo tournée sous la direction de David Brodsky (Cannibal Corpse, Hatebreed).

Neil Fallon, le frontman du groupe déclare: « Willie Nelson est une chanson que nous avons écrite il y a près de 20 ans. Il est à nouveau apparu dans nos sets récemment, donc nous avons pensé que c’était le bon moment pour le réenregistrer. Cette fois-ci, Shawna Potter (War On Women) a ajouté des voix en plus. Et pour ce que ça vaut, « Red Headed Stranger » joue régulièrement dans notre tour bus ».