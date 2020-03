Communiqué: Le 28 Mars Prochain, Asylum Pyre fêtera ses 10 ans avec un concert exceptionnel au Covent Garden (Eragny – 95) en compagnie de Beneath My Sins qui fera sa release party et de Remember The Light, amoureux de belles mélodies et et de bonne humeur, cette soirée est pour vous !!

Plus d’infos: https://www.facebook.com/asylumpyre