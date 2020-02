OF MICE & MEN vient d’annoncer une nouvelle tournée en Europe avec plusieurs dates en France:

06/17 Paris, FRA – Le Trabendo (feat. Betraying The Martyrs, Loathe & SHVPES)

06/24 Mulhouse, FRA – Noumatrouff (feat. For The Fallen Dreams & Fall Of Death)

07/01 Toulouse, FRA – Connextion Live (feat. Resolve)