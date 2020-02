Un nouveau titre de BENIGHTED avec Jamey Jasta

BENIGHTED dévoile le titre « Implore The Negative » avec JAMEY JASTA en Guest ! C’est à écouter ci-dessous.







Tournée avec Shaarghot:

04/14 Saint-Brieux, FRA – Bonjour Minuit

04/15 Rennes, FRA – Etage

04/16 Brest, FRA – Carene

04/17 Le Havre, FRA – Tetris

04/18 Terville, FRA – 112

04/19 Lens, FRA – Musée Du Louvre

04/20 Montbéliard, FRA – Axone0

04/21 Lyon, FRA – Ninkasi Kao

04/22 Genève (CH) – Usine

04/23 Clermont-Ferrand, FRA – Coopérative de Mai

04/24 Souterraine, FRA – C.C. Yves Furet

04/25 Angoulême, FRA Nefz (feat. Rise Of The North Star)

04/26 Paris, FRA Olympia (feat. Rise Of The North Star)

04/27 Tours, FRA – Temps Machine

04/28 Bordeaux, FRA – Krakotoa

04/29 Angers, FRA – Chabada

04/30 Nantes, FRA -Warehouse (feat. Rise Of The North Star)