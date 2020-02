Shaârghot rentre chez Rage Tour

Communiqué: Voilà maintenant près de 5 ans que nous travaillons main dans la main avec notre tourneur Sherep booking qui nous a donné l’opportunité de ravager la scène Française et internationale !

Les choses évoluant avec le temps, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous rejoignons également la grande famille de Rage Tour qui comporte de grands artistes de la scène Française comme Ultra Vomit, Dagoba, BLACK BOMB A, TAGADA JONES , Banane Metalik, Loudblast, no one is innocent, et bien d’autres encore ! 😀

Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec Sherep et Rage Tour et nous espérons que cette alliance nous poussera toujours plus loin sur les routes!

Bisous visqueux et batte dans la tronche! 😉

Shaârghot & Cie

