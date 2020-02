MOTOCULTOR NIGHT FEVER, la tournée Warm Up 2020 du festival

Communiqué:

7 Villes, 7 dates, 7 soirées décalées et 100% metal.

La Motocultor Night Fever revient ! En partenariat avec Live Stronger et Rage Tour, le Motocultor Festival pose sa tournée Warm Up dans 7 villes de l’Hexagone. « You can dance, you can’t hide, we’re coming to get you ! ».

Au programme : des concerts, des pass festival à gagner, des cadeaux, des goodies Motocultor et un merchandising exclusif « Motocultor Night Fever x Cosofdeath Cl. Co. ». Côté scène, après Angelus Apatrida et Tranzat l’an passé, c’est au tour de Nanowar Of Steel et Insanity Alert de donner un avant goût musical du festival !

MOTOCULTOR NIGHT FEVER Live Stronger Tour 2020

24 Mai : Nancy – L’Autre Canal Nancy

25 Mai : Paris – Gibus Live

26 Mai : Bordeaux – BT Club

27 Mai : Toulouse – Le Rex de Toulouse

28 Mai : Rennes – 1988 Live Club

29 Mai / Niort – Le Camji

30 Mai / Vannes – L’ECHONOVA