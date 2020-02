MOON DESTROYS vient d’annoncer la sortie d’un EP intitulé « Maiden Voyage » pour le 27 Mars prochain. Le groupe est notamment composé de Juan Montoya (MonstrO/Killer Be Killed, ex-Torche) et Evan Diprima (Brother Hawk, ex-Royal Thunder). Le titre « Blue Giant » vient d’être publié et voit l’apparition de Troy Sanders de MASTODON en Guest.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/moondestroys/