ME AND THAT MAN (Nergal, BEHEMOTH) dévoile un nouveau titre avec Ihsahn

ME AND THAT MAN, le projet de Nergal de BEHEMOTH, dévoile un autre titre intitulé « By The River » avec en Guest Ihsahn d’Emperor. Le premier album du projet du frontman de BEHEMOTH, sortira le 27 Mars via Napalm Records et s’intitule « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1 ». Il intègre de nombreux Guests, notamment Corey Taylor de Slipknot et Stone Sour, Rob Caggiano de Volbeat, Brent Hinds de Mastodon, Matt Heafy de Trivium…