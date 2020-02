Le nom du nouveau projet de Mike Portnoy, Phil Demmel, Bobby Blitz…

Lors d’une interview pour l’émission « The Blairing Out With Eric Blair Show« , Phil Demmel a dévoile le nom du nouveau projet avec Mike Portnoy et Bobby Ellsworth, à savoir BPMD. Il s’agira d’un groupe de reprises de la scène américaine des années 70 comme ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, James Gang, Aerosmith, Grand Funk Railroad…

Le groupe est donc composé de

Bobby “Blitz” Ellsworth (Overkill)

Phil Demmel (Vio-lence/ex-Machine Head)

Mike Portnoy (The Winery Dogs, ex-Dream Theater, etc.)

Mark Menghi (Metal Allegiance)