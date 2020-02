HELLFEST 2020 : Les derniers noms !

MASTODON (vendredi), THE DISTILLERS (vendredi) et RIVAL SONS (samedi) complètent la programmation de l’édition 2020 pour les mainstages !

L’organisation annonce également l’arrivée de CRO-MAGS (vendredi) et Deez Nuts (dimanche) sur la Warzone ainsi que de Joyous Wolf (samedi) sur la mainstage 2.

A noter que Jesus Piece sont décalés au dimanche sur la Warzone.

Malheureusement LAST IN LINE et LIONHEART sont contraints d’annuler leur venue pour cette année.

Plus d’infos: https://www.hellfest.fr/