ENTER SHIKARI en show intimiste à Paris le 16 avril

Communiqué: Pour célébrer la sortie de leur nouvel album « Everything Is True and Nothing is Possible », Enter Shikari vous donnent rendez-vous à Petit Bain pour une date exceptionnelle.

Inclassables et toujours surprenants, le quartet de « RockPopPunkHardcoreDrum’n’Bass » revient à Paris le 16 avril prochain, pour une tournée au plus près de leur public.

Soyez prêts à en prendre plein les yeux.

Un concert intimiste à ne pas manquer !

JEUDI 16 AVRIL 2020 – PARIS – PETIT BAIN

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/192626958766522/