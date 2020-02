Le groupe brésilien EGO KILL TALENT, qui sera à l’affiche du Hellfest 2020 va également ouvrir pour METALLICA et Greta Van Flee en Avril prochain ainsi que quelques dates avec SYSTEM OF A DOWN. A noter que le groupe a déjà partagé la scène avec FOO FIGHTERS et QUEENS OF THE STONE AGE.

Le groupe sortira son deuxième album ce printemps via BMG. Ils ont récemment dévoilé le nouveau single « NOW! » à découvrir ci-dessous.