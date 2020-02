CONCOURS: Gagne des places pour le concert de SIBIIR

TRexSound.com et Very Show t’offrent 3×2 places pour le concert de SIBIIR qui aura lieu le 4 Mars à Savigny le Temple (L’Empreinte).

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/712531935877375/

Pour tenter de remporter deux places (3 gagnants), complète simplement le formulaire ci-dessous ! Fin du concours le 27 février 2020 à 18h00.

Tirage au sort du gagnant. 1 seul participation par personne.

Originaire d’Oslo, SIBIIR aiguise son style Hardcore et Black Metal depuis ses débuts en 2014. Leur Metal froid et technique correspond à leur nom, issu de l’endroit le plus froid de la planète, la Sibérie. Après un premier album éponyme fin 2016 marqué par des riffs entrainants, SIBIIR sera de retour avec un nouvel album studio, « Ropes », disponible le 4 octobre 2019. Produit par Øyvind Røsrud Gundersen et mixé par Magnus Lindberg, « Ropes » est composé de neuf titres qui entraînent leur son Hardcore dans de nouveaux territoires. Un disque qui promet de positionner fermement SIBIIR comme l’un des groupes Heavy les plus importants de demain.