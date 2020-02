ABORTED vient d’annoncer la sortie d’un nouveau EP de 3 titres intitulé « La Grande Mascarade ».

La Grande Mascarade tracklist:

1- Gloom and the Art of Tribulation

2- Serpent of Depravity

3- Funereal Malediction

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Abortedofficial/