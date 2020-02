7 WEEKS aux Francofolies

Communiqué: Alors que 7 WEEKS a sorti son sixième album, Sisyphus, le 31 Janvier dernier via F2m Planet, la formation Limougeaude se produira aux Francofolies de La Rochelle le 13 Juillet prochain.

À l’image de l’histoire de 7 WEEKS, ce nouvel opus est une ode à l’insistance et la persistance. Le groupe de Limoges s’est formé seul sur la route. De chaque difficulté ils ont tiré parti en étant leur propre producteur, assumant les bons comme les mauvais choix. A l’image du Bison de l’artwork, ils ont même failli disparaître, mais jamais cela n’a entaché leur créativité, au contraire, c’est leur inspiration: creuser et trouver cette force qui vous pousse à faire du rock dans un monde qui fait tout pour l’ignorer ou qui le conditionne et le marketise.

En d’autres termes, tout a commencé sur la route et c’est sur la route que tout continue puisque 7 WEEKS défendra Sisyphus à l’occasion d’une tournée dont voici les premières dates :

7 WEEKS – PREMIÈRES DATES 2020

28/02/20 : SAINTES – Le 33 tours

29/02/20 : ORLÉANS – L’Astrolabe

12/03/20 : BORDEAUX – iBoat

13/03/20 : PARIS – Bus Palladium – Release Party

14/03/20 : NANTES – Le Ferrailleur

20/03/20 : LIMOGES – CCM J.Lennon – Release Party

27/03/20 : REIGNER – Le Poulpe

28/03/20 : CANNES – MJC Picaud

18/04/20 : CLÉNAY – Wanagain Fest

07/05/20 : GUÉRET – Metal Culture Fest

13/07/20 : LA ROCHELLE – Les Francofolies

Pour rappel, le successeur de A Farewell To Dawn (2016) a été enregistré et mixé par Pascal Mondaz (J.C. Satàn, Sinner Sinners, La Maison Tellier, etc.) au Improve Tone Studio. Le mastering, quant à lui, a été réalisé par Simon Capony (J.C. Satàn, Mahom, Pain-Noir, etc.).