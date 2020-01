Une vidéo de la réunion de NIRVANA avec Beck et St Vincent au chant

Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear se sont réunis pour un concert de reprises de NIRVANA le 4 janvier à Los Angeles. Ils étaient pour l’occasion accompagnés de Beck and St. Vincent pour assurer les parties chants, ainsi que la file de Dave Grohl, Violet. Il s’agissait d’un concert caritatif au profit de The Art of Elysium, une organisation américaine à but non lucratif qui propose des programmes d’arts communautaires et des services aux artistes.

Un fan a filmé la performance à découvrir ci-dessous et comprenant:

01 – “Lithium” (feat. Beck & St. Vincent)

02 – “In Bloom” (feat. Beck & St. Vincent)

03 – “Been A Son” (feat. Beck & St. Vincent)

04 – “Heart-Shaped Box” (feat. Violet Grohl, Beck & St. Vincent)

05 – “The Man Who Sold The World” (David Bowie cover) (feat. Beck & St. Vincent)