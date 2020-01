Une démo de SLIPKNOT de 1995 en streaming

Une démo de SLIPKNOT datant de 1995 refait surface sur Youtube et ne saurait y rester très longtemps, Warner ayant déjà entamé une nouvelle procédure de retrait. Il s’agit d’une démo avant la période Corey Taylor et c’est Anders Colsefni qui est au chant. A l’époque le groupe était composé de Joey Jordison, Paul Gray, Shawn “Clown” Crahan ainsi que des guitaristes Donnie Steele et Josh Brainard.

A noter que SLIPKNOT était à l’AccorHotels Arena hier soir, le Live Report est à lire en suivant ce lien.