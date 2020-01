Un nouvel album et un nouveau clip pour IN THIS MOMENT

IN THIS MOMENT annonce la sortie d’un nouvel album intitulé « Mother » le 27 Mars prochain via Roadrunner Records / Atlantic. Le groupe en dévoile un extrait avec le titre « The In-Between » à découvrir avec la vidéo ci-dessous.

01 – “The Beginning” (interlude)

02 – “Fly Like An Eagle”

03 – “The Red Crusade” (interlude)

04 – “The In-Between”

05 – “Legacy”

06 – “We Will Rock You” (feat. Lzzy Hale & Taylor Momsen)

07 – “Mother”

08 – “As Above So Below”

09 – “Born In Flames”

10 – “God Is She”

11 – “Holy Man”

12 – “Hunting Grounds” (feat. Joe Cotella of Ded)

13 – “Lay Me Down”

14 – “Into Dust”