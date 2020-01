Un nouveau titre de PORN en Streaming

Communiqué: PORN dévoile son nouveau single : A lovely day, second single du nouvel album à paraitre en mars 2020. Ce nouvel opus, No Monsters in God’s Eyes – Act III, clôture la trilogie consacrée au serial killer fictif Mr Strangler. Le groupe a finalisé cet opus avec Brian Lucey à Los Angeles, producteur remarqué pour son travail avec Ghost, Marilyn Manson, Depeche Mode…

PORN sera en tournée au printemps : NO MONSTER’S IN GODS EYES Tour 2020

26 mars Milan Legend Club

2 avril Lyon Rock n eat

3 avril Paris La boule noire

4 avril Nantes Le ferrailleur