TESTAMENT vient de dévoiler un nouveau et premier single tiré de son nouvel album « Titans Of Creation » prévu pour le 3 avril. Ce premier s’intitule « Night Of The Witch » et s’écoute ci-dessous.

A noter la tournée prochaine en compagnie d’Exodus et Death Angel:

29 Février: Toulouse – Bikini

01 Mars: Paris – Elysee Montmartre