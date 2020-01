PORN dévoile la la vidéo de Some happy moments

Communiqué: PORN dévoile son nouveau single : Some happy moments, nouveau single du nouvel album à paraitre en mars 2020.

Ce nouvel opus, No Monsters in God’s Eyes – Act III, clôture la trilogie consacrée au serial killer fictif Mr Strangler.

Le groupe a finalisé cet opus avec Brian Lucey à Los Angeles, producteur remarqué pour son travail avec Ghost, Marilyn Manson, Depeche Mode…

Le single est accompagné d’un video clip réalisé par Jeremy Jay Aidan.

Dans ce nouvel opus, Mr Strangler est emprisonné et son esprit disséqué par des psychiatres en attendant son exécution?

Résolu a accepter sa mort, il tente de se remémorer quelques heureux moments ( somme happy moments). En vain, il se rend compte il n’a jamais été « normal ».

PORN : Some happy moments

PORN sera en tournée au printemps : NO MONSTER’S IN GODS EYES Tour 2020

26 mars Milan Legend Club

2 avril Lyon Rock n eat

3 avril Paris La boule noire

4 avril Nantes Le ferrailleur