Motocultor Festival 2020 : huit nouveaux noms

Communiqué: Pour finir ce premier mois de 2020 en beauté, le Motocultor Festival est fier de vous annoncer 8 nouveaux noms pour sa prochaine édition !

Après un focus sur la scène française à l’occasion de la précédente salve d’annonces, le Motocultor Festival repart à l’international.

L’édition 2020 promet d’ailleurs de faire voyager l’oreille aussi bien musicalement que géographiquement. Tout d’abord avec avec les Suédois de CULT OF LUNA qui viendront présenter leur très acclamé nouvel album, A Dawn To Fear. Un Post-Metal planant, torturé et envoûtant tout comme celui des Belges d’AMENRA, membres éminents de la Church Of Ra.

Puis direction les USA ! L’Est Américain sera fermement représenté par les vétérans du Hardcore New-Yorkais de SICK OF IT ALL tandis que l’Ouest enverra depuis Portland le stoner chaud et houblonné de RED FANG. Pour un tour plus complet du paysage musical de l’Oncle Sam, complétons la chose en précisant que le Massachusetts se mettra à l’heure du Post-Rock avec CASPIAN et l’Arizona à celle de la lourdeur vociférante de GATECREEPER.

Sans oublier les « nouvelles » valeurs sûres avec SVALBARD mais surtout V.I.T.R.I.O.L d’ores et déjà annoncé comme l’un des futurs grands en matière de Death Metal.

RECAPITULATIF

CULT OF LUNA / AMENRA / RED FANG / SICK OF IT ALL / CASPIAN / GATECREEPER / VITRIOL / SVALBARD

Achetez dès maintenant votre pass ici : http://www.motocultor-festival.com/wordpress/home/