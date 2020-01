Live Report : ABBATH + VLTIMAS + 1349 + NUCLEAR au Métronum (TOULOUSE)

Pour mon premier concert de 2020, c’est avec une énorme soirée que je démarre, pas moins de 4 groupes à l’affiche ce jeudi 30 Janvier 2020 au Métronum !

C’est dans le cadre du Outstrider 2020 European Tour qu’Abbath, Vlitmas, 1349 et Nuclear s’arrêtent à Toulouse ce soir.

Ci dessous le Running Order annoncé :

– NUCLEAR : 19h00 – 19h30

– 1349 : 19h55 – 20h40

– VLTIMAS : 21h05 – 21h50

– ABBATH : 22h20 – 23h30

Nuclear est un groupe de Thrash Metal Chilien formé en 2003.

Le groupe est actuellement composé de Matías Leonicio au chant, Francisco Haussmann à la guitare, Sebastian Puente à la guitare, Roberto Soto à la basse et Eugenio « Punto » Sudy à la batterie.

Il est 19h pile, la salle n’est pas pleine mais le son est bon. C’est du bon thrash comme j’aime, parfait pour démarrer.

Pour l’avant dernier titre du show le groupe tourne le dos au public, ça fait son petit effet !

La setlist (glanée sur la scène) de Nuclear:

Confront

God Forsaken Life

Violence That Burns

Killing Spree

No Light After All

On Killing

Apátrida

19h55 etdémarre aussi à l’heure !

Groupe de Black Métal Norvégien formé à Oslo en 1997, actuellement composé de Olav « Ravn » Bergene au chant, Tor Risdal « Seidemann » Stavenes à la basse, Idar « Archaon » Burheim à la guitare et Kjetil-Vidar « Frost » Haraldstad à la batterie.

L’ambiance est démoniaque, ça dénote avec le thrash c’est clair ou plutôt « c’est black ».

Double pédale a gogo, ça va vite, la lumière est verte, la voix prenante, la salle s’est remplie et le public se régale.

20h41 le show se termine, le public est prêt pour Abbath, même si avant il y aura Vltimas.

La setlist de 1349:

Sculptor of Flesh

Through Eyes of Stone

Slaves

I Am Abomination

Striding the Chasm

Golem

Atomic Chapel

Dødskamp

Abyssos Antithesis

21h05 c’est au tour de! Groupe de Death Métal formé en 2015 avecau chant,à la guitare, età la batterie.Bizarrement la salle semble moins remplie que pour(ex Morbid Angel) prend possession de la scène avec un jeu de scène bien maîtrisé, l’homme à du métier, cela se voit !

La setlist de Vltimas:

Praevalidus

Total Destroy

Monolilith

Truth and Consequence

Last Ones Alive Win Nothing

Everlasting

Diabolus Est Sanguis

Marching On

22:14, c’est donc avec un peu d’avance que voilà le gros morceau de la soirée avec, groupe de Black Métal norvégien formé en 2015 avec actuellementau chant et à la guitare,à la guitare,à la batterie età la basse pour la tournée.Le groupe a pas mal fait parler de lui ces derniers temps avec un concert arrêté à Buenos Aires, entraînant le départ en cure de désintoxication de son leader, et du départ de la bassisteA prioriest clean et très rapidement nous verrons que c’est bien le cas !Le show est très propre, beaucoup d’énergie, ça headbang à gogo auLe nouveau bassisteentraîne même le public, il a bien trouvé sa place on dirait !23:17 c’est terminé sur le titreet je me suis régalé comme le public.

Setlist de Abbath:

Hecate

Count the Dead

Bridge of Spasms

The Artifex

Harvest Pyre

Ashes of the Damned

Warriors (du groupe I)

Against the Tide (du groupe Immortal

Calm in Ire (Of Hurricane)

Outstrider

In My Kingdom Cold

Tyrants

To War

Winterbane

On me dira à l’entrée que nous étions environ 350 personnes ce soir, en tout cas 4 show c’est chaud ! Je suis rincé, quelle soirée !

Live Report ABBATH + VLTIMAS + 1349 + NUCLEAR, le jeudi 30 Janvier 2020 au Métronum (TOULOUSE)