Les deux ex-MACHINE HEAD s’associent à des membres de Megadeth et Bleeding Through

Phil Demmel et Dave McClain, les deux ex-MACHINE HEAD, se sont associés à David Ellefson de MEGADETH et Brandan Schieppati de BLEEDING THROUGH pour un titre sous le nom « The Permanent Decay« .

Phil Demmel a déclaré : « J’avais des morceaux que j’avais écrits et soumis pour un groupe précédent, qui n’avaient jamais été utilisés, et je les aimais vraiment. Dave McClain et moi avions travaillé certains d’entre eux, et je n’arrêtais pas de penser à qui serait parfait pour chanter dessus. Ma femme joue dans Bleeding Through avec Brandan, il a fini par écrire toutes les voix et chanter dessus, et c’était mortel. Ellefson et moi avions discuté au NAMM l’année dernière de faire quelque chose ensemble, donc quand cela est arrivé, c’était l’occasion idéale de le faire aussi. Nous ne savons pas si nous sommes un groupe, nous ne savons pas ce que nous faisons, à part le fait que nous avons tous joué sur cette chanson et que nous l’avons terminée. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. «

Dave McClain a ajouté : « À l’origine, lorsque Phil et moi étions dans Machine Head, et qu’il était temps de commencer à écrire des trucs pour le prochain album, Phil avait des idées et des riffs, et j’étais toujours là-bas à répéter toute la journée. Il est juste descendu un jour, il avait ces riffs, nous avons commencé à déconner. J’ai installé tous les micros sur mon ordinateur portable, et nous avons enregistré ces trucs en direct, puis ils n’ont finalement servi à rien.

Avance rapide jusqu’à bien plus tard, et que nous sommes tous les deux hors de Machine Head, et Phil partait pour cette tournée de clinique de guitare, et il était comme, ‘enregistrons certains des riffs et des chansons que j’avais.’ »

David Ellefson a également déclaré : « Il y a environ un an, alors que nous faisions Metal Allegiance à la Anaheim House of Blues, j’ai dit à Phil que nous devrions collaborer sur quelque chose ensemble. Et plus tard, il m’a recontacté en octobre à propos d’un titre, et il me l’a envoyé, j’ai adoré.

C’était amusant de travailler avec Brandan, qui est tellement respecté dans son genre, j’aime toujours jouer avec les innovateurs, et dans ce cas, j’ai eu une grande expérience et une grande amitié en jouant avec Phil, et de pouvoir me diversifier et jouer avec Brandan, et de revenir jouer avec Dave McClain qui a joué sur ‘Hammer Comes Down’ sur mon album ‘Sleeping Giants’, était vraiment un peu comme réunir la famille d’une certaine manière, mais en même temps de sortir dans sur un nouveau terrain, et un nouveau son, pour moi, que nous avons également abordé sur « Sleeping Giants ».

J’adore me diversifier et travailler avec un nouveau groupe de personnes, et plonger dans différents styles et genres de métal, et c’est vraiment de cela qu’il s’agissait. «