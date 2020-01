Le titre des Ex-MACHINE HEAD avec des membres de Megadeth et Bleeding Through en streaming

Phil Demmel (ex-Machine Head) vient de publier en streaming le titre « The Permanent Decay » qui avait était au départ écrit pour l’album « Catharsis » de Machine Head mais rejeté par Rob Flynn.

Phil Demmel s’est associé pour l’occasion à Dave McClain (ex-Machine Head, actuellement dans SACRED REICH) et avec David Ellefson de MEGADETH et Brandan Schieppati de BLEEDING THROUGH.

Le titre est le premier d’une série qui sortiront sous le nom de « Echoes Of Reckoning » et qui sera une collaboration avec des artistes de plusieurs styles de musique.