La setlist et des vidéos du retour de MEGADETH sur scène

MEGADETH a rejoué en Live hier pour la première fois depuis le cancer de Dave Mustaine. Le concert s’est déroulé à Helsinki lors de la tournée avec FIVE FINGER DEATH PUNCH et BAD WOLVES. En voici la setlist et quelques vidéos de fans.

“Hangar 18”

“Wake Up Dead”

“Sweating Bullets”

“Dawn Patrol”

“Trust”

“A Tout le Monde”

“She-Wolf”

“Dystopia”

“Symphony Of Destruction”

“Peace Sells”

“Holy Wars… The Punishment Due”

A noter le passage du groupe à Paris, le 28 janvier au Zénith.