KILL THE LIGHTS vient de signer chez Fearless Records. Le combo est composé du batteur Michael “Moose” Thomas (ex-Bullet For My Valentine), du chanteur James Clark (ex-Throw The Fight) et des guitaristes Jordan Whelan (Still Remains) et Travis Montgomery (Threat Signal).

Le groupe dévoile une vidéo du titre « Shed My Skin« , à découvrir ci-dessous.