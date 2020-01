DELIVERANCE annonce la sortie d’un nouvel album

Communiqué: Du black, du sludge et bien plus encore. Trois ans après CHRST, Deliverance revient avec Holocaust 26:1-46. Un second opus disponible le 21 Février via Deadlight Entertainment. Six titres pour près de cinquante minutes d’un son affirmé aux multiples facettes !

Deliverance, c’est d’abord une rencontre. Celle d’Etienne Sarthou (AqME, Karras, etc.) et de Pierre Duneau (Memories Of A Dead Man). Une rencontre puis une envie : celle d’une démarche jusqu’au-boutiste. La quête d’une certaine délivrance musicale qui les pousseraient dans leurs retranchements. La même qui ferait se côtoyer un ADN purement black metal et des éléments déconcertants issus du Post-Rock, du psychédélisme « Floydien » ou encore de l’Indie Rock-Electro.

Deliverance s’affranchit des codes ou plutôt se les approprie pour mieux s’en détacher. Holocaust 26:1-46, de son côté, se veut la pierre angulaire d’un projet artistique ambitieux. Si la base reste toujours « heavy » et torturée, le reste ouvre une brèche vers des horizons plus mélodiques, ambiants et expérimentaux. Comme le martèle « Sancte Iohannes », premier extrait d’Holocaust 26:1-46, la boîte de Pandore est ouverte, Deliverance avance, expérimente et s’affirme. La suite le 21 Février.

Track listing:

01. Saturnine

02. God In Furs

03. The Gyres

04. Sancte Iohannes

05. Holocaust For The Oblate

06. Makbenach

Plus d’infos: https://www.facebook.com/deliveranceband/