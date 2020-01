Nous apprenons le décès de Reed Mullin, batteur de Corrosion Of Conformity, à l’âge de 53 ans. Les causes de sa mort n’ont pas été révelée.

Le groupe a déclaré : « Reed, C’est le cœur lourd que nous disons au revoir à un ami, un frère et un pionnier. Amour et condoléances à la famille, aux amis et aux fans, à qui tu manqueras et merci pour la musique »