BEHEMOTH dévoile un nouveau clip (NSFW) pour le titre « Rom 5:8 » tiré du dernier album « I Loved You At Your Darkest ». Le groupe est en tournée avec SLIPKNOT et sera les 30 janvier à l’Accorhotels Arena (Paris), 1 février à la Rockhal (Luxembourg) et 2 février à la Halle Tony Garnier (Lyon).