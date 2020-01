7 WEEKS, un album et une vidéo

Communiqué: Le sixième album de 7 Weeks, Sisyphus, est disponible dans tous les bacs aujourd’hui, Vendredi 31 Janvier, via F2m Planet. Pour accompagner cette sortie, la formation Limougeaude se pare d’un troisième clip. Après « Gone » et « Solar Ride », c’est désormais la piste éponyme qui est mise en vidéo.

7 Weeks a commencé à écrire des morceaux à l’époque de Myspace, quand il était exotique de traiter de « stoner » tout groupe qui faisait du rock américain un tant soit peu mélodique. Le groupe de Limoges s’est formé seul sur la route. Assumant leurs choix, de chaque difficulté ils ont tirée parti en étant leur propre producteur auto-financés. Alors de chaque difficulté ils ont tiré parti en devenant leur propre producteur, assumant leur erreurs ou leurs faiblesses. A l’image du Bison de l’artwork de Sisyphus, ils ont même failli disparaître. Mais cela n’a jamais entaché leur créativité, au contraire, c’est leur inspiration: creuser et trouver cette force qui vous pousse à faire du rock dans un monde qui fait tout pour l’ignorer ou qui le conditionne et le marketise. Après « Gone » et « Solar Ride », « Sisyphus » est la troisième strophe de cette ode à l’insistance et la persistance qu’est Sisyphus.