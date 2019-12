TEETH a publié une vidéo pour son single « Filth » à découvrir ci-dessous. Le groupe est composé de Chris LeMasters (ex-Dead And Divine), Ryan Leger (ex-Every Time I Die) et du chanteur Blake Prince (Anniversary, Straight Reads The Line). Un EP devrait sortir l’année prochaine.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/teethnoise