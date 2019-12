ANVIL annonce la sortie d’un nouvel album intitulé « Legal At Last » prévu pour le 14 Février 2020 via AFM Records. Ce nouvel opus est composé de 12 titres:

01. Legal At Last

02. Nabbed In Nebraska

03. Chemtrails

04. Gasoline

05. I’m Alive

06. Talking To The Wall

07. Glass House

08. Plastic In Paradise

09. Bottom Line

10. Food For The Vulture

11. When All’s Been Said And Done

12. No Time