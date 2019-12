SLIPKNOT dévoile un nouveau clip pour Nero Forte

SLIPKNOT vient de lancer un nouveau clip pour le titre « Nero Forte » tiré de son album « We Are Not Your Kind » et une nouvelle fois tourné sous la direction de M. Shawn “Clown” Crahan. Le groupe sera également en concert en Europe et en France à partir de Janvier en compagnie de Behemoth:

01/14 Dublin, IRE – 3Arena (Tickets)

01/16 Manchester, UK – Manchester Arena (Tickets)

01/17 Newcastle, UK – Utilita Arena (Tickets)

01/18 Glasgow, UK – The SSE Hydro (Tickets)

01/20 Sheffield, UK – FlyDSA Arena (Tickets)

01/21 Nottingham, UK – Motorpoint Arena (Tickets)

01/22 Cardiff, UK – Motorpoint Arena (Tickets)

01/24 Birmingham, UK – Birmingham Arena (Tickets)

01/25 London, UK – The O2 (Tickets)

01/28 Amsterdam, NET – Ziggo Dome (Tickets)

01/29 Frankfurt, GER – Festhalle (Tickets)

01/30 Paris, FRA – Accorhotels Arena (Tickets)

02/01 Luxembourg, LUX – Rockhal (Tickets)

02/02 Lyon, FRA – Halle Tony Garnier (Tickets)

02/04 Budapest, HUN – Budapest Sportarena (Tickets)

02/06 Lodz, POL – Atlas Arena (Tickets)

02/08 Stuttgart, GER – Hanns-Martin-Schleyer-Halle (Tickets)

02/09 Munich, GER – Olympiahalle (Tickets)

02/11 Milan, ITA – Mediolanum Forum (Tickets)

02/12 Zurich, SWI – Hallenstadion (Tickets)

02/14 Vienna, AUT – Stadthalle (Tickets)

02/16 Hamburg, GER – Barclaycard Arena (Tickets)

02/17 Berlin, GER – Mercedes-Benz Arena (Tickets)

02/18 Dortmund, GER – Westfalenhalle (Tickets)

02/20 Copenhagen, DEN – Royal Arena (Tickets)

02/21 Stockholm, SWE – Ericsson Globe (Tickets)

02/22 Oslo, NOR – Telenor Arena (Tickets)

02/24 Helsinki, FIN – Hartwall Arena (Tickets)