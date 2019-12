PEARL JAM, de retour en France au Lollapalooza !

Issu de la vague « grunge » des années 90’s, Pearl Jam s’est vite démarqué de ses « collègues » en se mouvant, album après album, concert après concert, en une sorte de gardien du temple soucieux de respecter ses fans en distillant une musique engagée, radicalement honnête, que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de « Classic Rock », mais avec des grandes majuscules s’il vous plait. Pearl Jam transcende ses compositions, puissantes par leurs notes et leurs mots, dès que les musiciens foulent les planches et entrent en communion avec le public, leur public… Le groupe ne donne jamais deux fois le même concert changeant aisément de setlist ou d’arrangements, rendant ainsi chacune de ses prestations uniques. Une raison de plus pour être le témoin de ce grand retour de Pearl Jam à Paris et en France en juillet prochain.

Pearl Jam : Eddie Vedder (chant / guitare), Mike McCready (guitare), Stone Gossard (guitare), Jeff Ament (basse), Matt Cameron (batterie)

https://www.lollaparis.com/