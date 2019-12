MOTOCULTOR 2020 : Les 23 premiers noms !

Communiqué de presse du 02 Décembre 2019: Vendredi, nous vous dévoilions les quatre premiers noms du Jeudi 13 Août. Aujourd’hui, l’heure est venue d’annoncer la première salve de groupes qui se repartiront sur les trois autres jours mais aussi la première tête d’affiche de l’édition 2020 du Motocultor !

C’est donc POWERWOLF qui sera le premier headliner à être révélé ! La bande d’Attila Dorn forte du succès de The Sacrament Of Sin viendra ensorceler le public du Motocultor en lui proposant sa « Grande Messe du Heavy Metal de Powerwolf ».

Autre passage immanquable, celui d’ORANGE GOBLIN qui, après avoir relâché The Wolf Bites Back il y a quelques mois, fêtera ses 25 ans de carrière au Motocultor. Un rendez-vous tout aussi excitant que la première date Française de WEAR YOUR WOUNDS, l' »autre » projet de Jacob Bannon, le leader de Converge !

Pour suivre les habitudes du Motocultor, ni la scène thrash ni la scène death ne seront en reste puisque ANGELUS APATRIDA, HAVOK ou encore REVOCATION seront de la partie. Sans oublier CATTLE DECAPITATION qui viendra vendre les mérites de Death Atlas, tout fraîchement sorti. Ne délaissons pas non plus la violence avec les Singapouriens de WORMROT et leur grindcore ou encore les têtes de gondoles Françaises du Brutal Death : BENIGHTED.

Pour la suite, il faut encore ajouter l’habituelle pointe de Black Metal avec SCHAMMASH et IMPERIAL TRIUMPHANT mais également d’autres approches « glaciales » de la musique avec le Doom des Ukrainiens de 1914 ou le Dark Rock avant-gardiste Néerlandais de GOLD. Le tout avant que les sonorités bien plus lumineuses d’INSOMNIUM ou de DARK TRANQUILITY ne fassent revenir la foule du Motocultor des ténèbres. Puis que celles de COMBICHRIST ou de DRUIDS OF THE GUE CHARETTE ne l’envoient un peu plus vers un au-delà sonore.

Les 23 premiers noms :