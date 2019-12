Live Report : GHOST + ALL THEM WITCHES + TRIBULATION au Zénith (Toulouse)

Ce soir c’est au Zénith de Toulouse que la soirée se déroule. La salle propose une capacité allant jusqu’à 11 000 places, souvenir du concert de Slash en début d’année (voir Live Report en suivant ce lien) http://www.trexsound.com/2019/03/live-report-slash-feat-miles-kennedy-the-conspirators-a-toulouse-zenith/) à l’époque il y avait eu 5 700 personnes. Hâte de savoir quelle sera l’affluence ce soir, en attendant voici le menu: 18:30 : Tribulation

19:40 : All Them Witches

21:00 : Ghost La première partie est assurée par Tribulation, groupe Suédois composé de Johannes Andersson à la basse et au chant, Jonathan Hultén à la guitare, Oscar Leander à la batterie, et Adam Zaars à la guitare rythmique. Vraiment peu de monde en arrivant à 18h au Zénith (il est effectivement encore très tôt), et je constate que la scène est assez largement avancée, c’est la modularité du Zénith qui permet cela. 18:20 les premières notes d’ambiance retentissent et l’encens est allumé.

18:25 la lumière s éteint … Tribulation arrive sur scène … Les premiers titres nous rappellent le passé Death du groupe, la voix de Jonathan est prenante, tout autant que le jeu de scène, et la tenue d’Adam Zaars.

Le décor est bien posé pour le reste de la soirée. 19:10 c’est terminé pour tribulation, et la fosse s’est bien remplie tant mieux ! La deuxième partie est assurée par les américains de All Them Witches.

Groupe composé de Robby Staebler à la batterie, Charles Michael Parks Jr. au chant et à la basse et Ben McLeod à la guitare. 19:38 War Pigs de Black Sabbath se fait entendre, et ça démarre pour All Them Witches.

Du stoner en veux tu en voilà ! C’est plus mon genre que le Death, et la salle continue de se remplir peu à peu …

Charles Michael Paris Jr. nous dira que c’est leur « last day tour » (en Europe je précise), c’est aussi le cas pour Ghost … chapeau messieurs ! 20:28 fin du set dans une fosse comble (dans sa configuration du soir) 21h, c’est parti pour Ghost, groupe de Heavy Métal Suédois composé du Cardinal Copia au chant et sa bande de Nameless Ghouls ! C’est la deuxième fois que je vois le Cardinal Copia puisque le groupe avait fait la première partie de Metallica au Stade de France en mai (voir Live Report en suivant ce lien), cependant c’était en journée et en stade. Hâte de le voir à l’oeuvre dans la plus grande salle de Toulouse. On commence avec l’intro du dernier album Prequelle Ashes qui enchaîne avec Rats, puis viendra Absolution de l’album Méliora, nous avons déjà droit à des feux d’artifices (d’intérieur) et de la fumée, le show est au rendez-vous.

Sur Faith je vois passer les deux premiers crowd surfers de la soirée.

Le Cardinal Copia prend le temps d’expliquer qu’il y a des « big strong men » dans la salle, et des « tiny people and children » et qu’il faudra faire attention, « Do you understand ? » « oui ! », « Do you understand ? », « oui ! ». Le Cardinal est prévenant !

S’en suit Mary on a Cross, issue de la version Exalted du dernier album Prequelle

Commence ensuite Devil Church qui enchaîne sur un battle de Guitare entre deux Nameless Ghouls qui se terminera sur le riff All I Want For Christmas Is You et un hug entre les deux guitaristes.

Puis vient mon titre préféré du groupe Cirice de l’album Méliora, puis retour sur le dernier album Prequelle avec l’instrumentale Miasma où les Nameless Ghouls s’en donnent à coeur joie et où Papa Nihil joue du saxophone.

Voilà le Cardinal Copia de retour, cette fois en tenue blanche, sur un petit vélo pour entamer Ghuleh/Zombie Queen de l'album Infestissumam.

On retourne sur Prequelle avec Helvetesfönster et voila le Cardinal avec une nouvelle tenue, noire cette fois.

On enchaîne avec Spirit et From the Pinnacle to the Pit de l’album Méliora.

Sur Ritual, très largement reprise par le public, je vois un crowd surfer qui, malheureusement, n’arrivera pas jusqu’à la fosse …

Satan Prayer, puis Year Zero où nous avons droit à des effets pyrotechniques (indoor of course) qui réchauffent encore plus la salle !

Sur He Is l’accueil du public est énorme, peut être le titre le plus repris par le public.Le Cardinal prendre un long moment pour discuter avec nous. Il nous demande comment nous allons et nous dit de nous croire « like a friday night in Toulouse ! ».

Il nous demandera si nous voulons que notre « ass rumble » et nos « teeth tickled » mais avec l’accent français « tikleud », le public s’amuse aussi.

Avant d'attaquer Mummy Dust on croirait entendre James Hetfield annonçant Sad But True tellement le Cardinal nous demande « Do you want heavy ?! »

Encore un long discours du Cardinal qui nous demande si nos « teeth » ont « tickled » ? Il demandera au public de remercier les Nameless Ghouls et le Staff car pour eux aussi c’est la dernière date de tournée.

Voilà malheureusement la fin du concert qui approche, mais qui se terminera dans une ambiance folle sur Kiss the Go-Goat, Dance Macabre et la bien connue Square Hammer.

22:57 fini et ce fut un superbe concert !OlivDuff

