Le nombre de Stream sur Spotify

Comme chaque année Spotify récapitule les performances de chaque artiste sur sa plateforme. Les groupes le partage ensuite sur leurs réseaux. Le grand gagnant, s’il en fallait un, c’est PAPA ROACH avec plus de 351 millions de streams.

Et voici ce que ça donne:

Papa Roach (351.7 million)

Korn (331.9 million)

Breaking Benjamin (320.3 million)

Bullet For My Valentine (194.3 million)

Godsmack (192.8 million)

Soundgarden (177 million)

Stone Sour (175.7 million)

Pantera (171.5 million)

Asking Alexandria (139.1 million)

Killswitch Engage (130.1 million)

Falling In Reverse (117.1 million)

Trivium (111.6 million)

Amon Amarth (103.4 million)

Bad Wolves (96.9 million)

Lamb Of God (90.1 million)

Beartooth (87.6 million)

P.O.D. (85.4 million)

Motionless In White (82.7 million)

Atreyu (72.3 million)

Of Mice & Men (71.2 million)

DragonForce (64.2 million)

All That Remains (64 million)

As I Lay Dying (63.8 million)

Machine Head (53.6 million)

Thrice (49.5 million)

Opeth (49.1 million)

Sevendust (45.9 million)

Arch Enemy (44.3 million)

Static-X (43.7 million)

Periphery (43.5 million)

Nonpoint (40.4 million)

We Came As Romans (39.4 million)

Enter Shikari (35.2 million)

HELLYEAH (33.7 million)

Clutch (33.6 million)

Demon Hunter (32 million)

Thy Art Is Murder (30.1 million)

I See Stars (28.5 million)

Eagles Of Death Metal (28.3 million)

Knocked Loose (26.4 million)

Behemoth (25.3 million)

Soilwork (25 million)

Skindred (23.8 million)

The Devil Wears Prada (23.7 million)

Tom Morello (23.1 million)

Testament (21.6 million)

Cannibal Corpse (20.1 million)

Animals As Leaders (19.7 million)

Cradle Of Filth (19.1 million)

Cold (17.6 million)

Bad Omens (17.4 million)

The Ghost Inside (16.9 million)

Born Of Osiris (16.6 million)

Stick To Your Guns (15.7 million)

Dark Tranquillity (15 million)

CKY (14.9 million)

The Black Dahlia Murder (15.1 million)

Upon A Burning Body (14.7 million)

Ensiferum (13.2 million)

Mark Morton (12.9 million)

Between The Buried And Me (11.2 million)

Paradise Lost (10.2 million)

King Diamond (9.7 million)

King 810 (9.6 million)

The Browning (8.6 million)

Terror (8.2 million)

Betraying The Martyrs (8 million)

Wolves At The Gate (7.9 million)

At The Gates (7.9 million)

Converge (7.6 million)

He Is Legend (6.9 million)

Chimaira (6.3 million)

The Bronx (6.3 million)

Bloodbath (6.2 million)

Nekrogoblikon (5.8 million)

Unearth (5.7 million)

For The Fallen Dreams (5.7 million)

Carcass (5.5 million)

Cattle Decapitation (5.3 million)

Anaal Nathrakh (4.6 million)

Rivers Of Nihil (4.3 million)

Cancer Bats (4.1 million)

Job For A Cowboy (4 million)

Revocation (3.9 million)

Lorna Shore (3.6 million)

Good Tiger (3.5 million)

Obey The Brave (3.3 million)

Bury Your Dead (2.7 million)

Suffocation (2.7 million)

Fallujah (2.5 million)

Signs Of The Swarm (2.5 million)

Obscura (2.3 million)

Cro-Mags (2.2 million)

Misery Signals (1.7 million)

Sworn Enemy (1.6 million)

Rolo Tomassi (1.4 million)

Love And Death (1.2 million)

Jungle Rot (1.1 million)

Black Crown Initiate (1.1 million)

Hopesfall (1 million)

Black Map (1 million)

Zao (1 million)

Lionize (696k)

Lee McKinney (573.8k)

The HAARP Machine (461.9k)

Equipoise (410.5k)

Wear Your Wounds (313.3k)

Skinlab (304.6k)

Pressure Cracks (201.3k)

This Is Hell (195k)

(Source: The PRP)