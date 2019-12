C’est via la tournée WARMUP que le HELLFEST va pour la première fois s’exporter au Japon pour deux dates.

En effet c’est Pentagram + Marduk + Envy + Exhumed + Sigh+ Benighted + Rise Of The Northstar + Display Of Power qui auront la chance de se produire en Mai prochain à Osaka et à Shibuya (Tokyo).

Tour est sur l’affiche ci-dessous.