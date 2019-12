La vidéo du dernier titre du dernier concert de SLAYER

Après 40 ans de service SLAYER a termine son dernier concert le 30 Novembre dernier au Forum à Inglewood, USA. En voici la setlist:

“South Of Heaven”

“Repentless”

“Postmortem”

“World Painted Blood”

“Hate Worldwide”

“Stain Of Mind”

“Disciple”

“When The Stillness Comes”

“Born Of Fire”

“Payback”

“Seasons In The Abyss”

“Jesus Saves”

“Chemical Warfare”

“Hell Awaits”

“Dead Skin Mask”

“Show No Mercy”

“Raining Blood”

“Mandatory Suicide”

“Angel Of Death”

Un fan a immortalisé l’évènement puisqu’il s’agissait du dernier concert de SLAYER en filmant la fin du concert: