GARY HOLT revient sur la fin de SLAYER

Gary Holt qui vient de terminer sa participation dans SLAYER et qui en était le second guitariste depuis 2013 et le décès de Jeff Hanneman, vient de déclarer:

« Maintenant que le dernier spectacle est arrivé et reparti, je veux juste adresser un merci sincère à tous ceux qui m’ont soutenu pour entrer dans ce monstre appelé Slayer. La nuit dernière a été un tourbillon d’émotions pour nous quatre. Je tiens à remercier @tomarayaofficial, @paulbostaphofficial et KFK, Kerry Fucking King. Il me manquera tellement plus que de partager une scène avec vous.

Je vais rater les blagues, les shots de pénalité pour nos conneries sur scène, les discussions philosophiques, les blagues sur les pires, les millions de rires, les chansons, les films de promenade en bus et d’autres shots. Amour MASSIF à vous trois. Tous chez RSE, Rick Sales, @ sassys8n, @ehgon et @ndrewstuart. M’ont toujours fait sentir comme faisant partie de la famille. Notre équipage stellaire, en particulier @sai_lhung_, l’un de mes meilleurs amis sur cette terre. LE RESPECT!

RIP Aarmand. Mike Latronico, Pat Dickinson, @ jraraya419, John Goss, @ norm.costa, Tim Quimby, @ lost069, @off_to_the_moon_studio_, Anders Aho, @d_villain, Tim Quimby, Erin O’rourke, Jager, Paul Dinapoli, @ thepig98, Ashley Groom , Kevin Lehman, Rory, Paul et Keith, nos pyromanes, Josh, @ brianlights, Rich Interlande, Jake Fraczek, Jason Lowe pour nous surveiller.

Et @kygriller pour m’avoir rejoint dans cette dernière course, mon frère, et Robb Philpotts, @bigred_guitarsanddrums, et @geewilliea, qui ont également travaillé sur mes guitares pour moi. Tous ont fait un travail remarquable! @sandraarayaofficial et @slaywhore et Amy, beaucoup d’amour à vous tous.Et à tous ceux que j’ai oublié de mentionner, merci! Je remercie @davelombardo, nous avons passé de bons moments ensemble: boire un jour et chasser pour un bon kebab! frère pour moi toujours!

Et aux fans de Slayer, merci de me faire sentir que je suis le bienvenu, c’est un voyage spécial et magnifique en métal. Trois épidurales, sept injections de cortisone, des injections ponctuelles, tout cela pour me garder en mode furieux. Vaut chaque seconde de la douleur. Toujours honoré d’avoir fait partie de ce groupe.

Mais je n’ai jamais voulu ça. Jeff aurait dû être là. Je viens de tenir le fort pour lui. Et @ lisaholt777, ton soutien a tout signifié pour moi. Je t’aime après pour toujours. Et tous mes garçons dans Exodus, vous êtes ma famille et ce fils égaré rentre à la maison! Le nouveau Exodus est un destructeur mondial. Rendez-vous en Europe en février! «