STONE SOUR sortira un Live en décembre, un premier extrait dispo

STONE SOUR vient d’annoncer la sortie d’un Live en décembre prochain et partage le titre « Absolute Zero » tiré de ce Live.

Ce Live va s’intituler « Hello, You Bastards: Live In Reno » et a été ernegistré le 5 Octobre 2018 à Reno, USA. En voici la setlist:

01 – “YSIF”

02 – “Taipei Person / Allah Tea”

03 – “Do Me A Favor”

04 – “Knievel Has Landed”

05 – “Whiplash Pants”

06 – “Absolute Zero”

07 – “Bother”

08 – “Tired”

09 – “Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”

10 – “30/30-150”

11 – “Get Inside”

12 – “Reborn”

13 – “Song #3”

14 – “Through Glass”

15 – “Made Of Scars”

16 – “Fabuless”