RAGE AGAINST THE MACHINE au HELLFEST 2020 ! (FAKE)

[MISE A JOUR 13h45] :

Le compte Twitter de l’accueil des artistes au HELLFEST semble tout de même bien chaud patate sur le sujet: https://twitter.com/AccArtHellfest/with_replies

Réponses demain pour l’annonce officielle en directe via ARTE Concert et dispo en suivant ce lien.

[MISE A JOUR 12h20] :

Selon Wall Of Sound, l’annonce de la tournée serait un fake créé par un australien: https://wallofsoundau.com/2019/11/25/a-leaked-rage-against-the-machine-tour-poster-has-them-playing-splendour-2020/

[News originale]:

Même si l’annonce de l’affiche complète est prévue pour demain, on sait aujourd’hui que RAGE AGAINST THE MACHINE sera à l’affiche de l’édition de 2020 du HELLFEST. En effet, l’annonce de sa prochaine tournée a leaké sur son propre compte Instagram et dévoilant toutes les dates pour 2020 dont celle à Clisson.

03/26 El Paso, TX – TBA

03/28 Las Cruces, NM – TBA

03/30 Phoenix, AZ – TBA

04/10 Indio, CA – Coachella Valley Music And Arts Festival

04/17 Indio, CA – Coachella Valley Music And Arts Festival

06/05 Nurburg, GER –

06/08 Amsterdam, NET – TBA

06/21 Clisson, FRA – TBA

06/26 Stockholm, SWE –

06/27 Somerset, UK – TBA

06/29 London, UK – TBA

07/04 Dublin, IRE – TBA

07/07 Glasgow, UK – TBA

07/18 Byron Bay, AUS – TBA

07/21 Melbourne, AUS – TBA

07/27 Auckland, NZ – TBA

08/15 Seoul, KOR – TBA

08/21 Niigata, JAP – TBA

09/11 Chicago, IL – TBA

09/18 Louisville, KY – TBA

09/21 New York, NY – TBA

09/26 Bogota, COL – TBA

10/03 Rio di Janeiro, BRA – TBA