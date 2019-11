PSYKUP au Brutal Assault !

Communiqué: Pour ses 25ans, le Brutal Assault accueillera Psykup !

Après un sixième album, Ctrl + Alt + Fck, marquant son grand retour studio, un DVD Live In Bikini, l’ayant immortalisé, Psykup s’attaque de nouveaux aux festivals d’été. La première confirmation ? Une participation au Brutal Assault en compagnie, notamment, d’Asphyx, Despised Icon ou encore Dark Funeral et Life Of Agony.

Alors que Psykup vient d’annoncer sa signature avec Hexagon Booking Agency (David Ellefson, Richie Kotzen, etc.), le quintet en a profité pour clamer haut et fort qu’il ira répandre la bonne parole au Brutal Assault. Rendez-vous donc du côté de Jaroměř et de sa forteresse Josefov (République Tchèque) pour entendre « We Will Win This War », « My Toy, My Satan » ou « Love Is Dead » dans leur version live. Le tout promettant que 2020 sera très certainement une année placée sous le signe de l’autruche-core !