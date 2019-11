MONUMENTS en tournée en France début 2020

MONUMENTS vient d’annoncer une nouvelle tournée Européenne et accompagné de Heart Of A Coward. Le groupe passe par la France en Février et Mars prochain:

02/06 Cologne, GER – Luxor

02/07 Arnhem, NET – Willemeen

02/08 Eindhoven, NET – Dynamo

02/09 Aarhus, DEN – Voxhall

02/10 Stockholm, SWE – Nalen Klubb

02/12 Helsinki, FIN – On The Rocks

02/13 Tampere, FIN – Klubi

02/15 Oslo, NOR – Krosset

02/16 Copenhagen, DEN – Pumpehusset

02/17 Hamburg, GER – Headcrash

02/18 Berlin, GER – Lido

02/19 Prague, CZE – Futurum

02/20 Vienna, AUT – Arena

02/21 Budapest, HUN – Akvarium

02/23 Bern, SWI – ISC Club

02/24 Lyon, FRA – Hard Rock Cafe

02/25 Barcelona, SPA – Boveda

02/26 Madrid, SPA – Caracol

02/27 Toulouse, FRA – Connextion Live

02/28 Nantes, FRA – Ferrailleur

03/01 Paris, FRA – Petit Bain

03/03 Manchester, UK – Rebellion

03/04 London, UK – O2 Academy Islington