Les Tambours du Bronx, de retour à Paris ce Samedi

Communiqué: Après Limoges, Vannes, Esch-sur-Alzette ou encore Cahors et Nantes, Les Tambours du Bronx s’attaqueront au Trabendo le Samedi 23 Novembre. Une date emblématique au beau milieu de la fin de leur tournée 2019 en version metal.

Pourquoi en « version metal » ? Car après 31 ans de carrière et avoir parcouru plus de 30 pays, collaboré avec de nombreux artistes de renommée internationale, Les Tambours du Bronx faisaient un retour fracassant sur le devant de la scène en 2018 et sortaient un tout nouvel album, Weapons Of Mass Percussions aka W.O.M.P, résolument metal avec Franky Costanza (ex-Dagoba) à la batterie, Stef Buriez (Loudblast) et Reuno Wangermez (Lofofora) au chant, Arco Trauma au clavier, deux membres des Tambours passés à la guitare électrique et un autre à la basse.

C’est donc sans concessions que Les Tambours du Bronx, ce monstre industriel à 16 têtes, troupeau d’individualités, horde à la dégaine animale, continue donc de propager sa rage et son chant sur tous les continents. Et le 23 Novembre, cette rage sera de retour à Paris pour un show réservant quelques surprises !