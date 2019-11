JASTA dévoile deux titres avec les chanteurs de Killswitch Engage & Trivium

Jamey Jasta (HATEBREED) dévoile deux titres de son nouveau projet JASTA. Il s’agite des titres « When The Contagion Is You » avec en Guest Matt Heafy de Trivium et « Strength To Draw The Line » avec Jesse Leach de Killswitch Engage. Les titres sont tirés du nouvel album « The Lost Chapters, Volume 2 » prévu pour le 13 décembre et qui possède pas mal d’autres Guest:

Max Cavalera (Soulfly, etc.)

George “Corpsegrinder” Fisher (Cannibal Corpse)

Howard Jones (Light The Torch/ex-Killswitch Engage)

Kirk Windstein (Crowbar/Kingdom Of Sorrow)

Frankie Palmeri (Emmure)

Tommy Victor (Prong)

Phil Rind (Sacred Reich)

Zoli Teglas (Ignite)

Billy Graziadei (Biohazard, BillyBio, Powerflo)