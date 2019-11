HELLFEST 2020 : La programmation et le concert privé de SEPULTURA en streaming

Communiqué: Le 26 novembre 2019, le Hellfest et ARTE Concert s’associent pour vous faire découvrir la future programmation du festival le plus extrême de France ! Pour fêter ça, nous avons invité un groupe de thrash metal mythique : Sepultura. Rien que ça. La Maroquinera va-t-elle encaisser le choc ? La réponse ici !

Alerte météo : on annonce une tempête de blasts doublée d’une moiteur tropicale suffocante à Paris, en plein mois de novembre ! Au cœur de ce maelstrom, le phénomène brésilien Sepultura qui vient déverser son trash metal rageux et ses riffs hardcore imparables sur la scène de la Maroquinerie.

Fondé à Belo Horizonte en 1984 – dans un contexte de répression policière et de fin de dictature militaire – Sepultura s’engage très tôt dans un metal explosif combinant éléments thrash, death, groove et une écriture contestataire très remarquée. C’est l’album Roots (1996) et son titre « Roots Bloody Roots » (accompagné d’un clip légendaire) qui sacrent les Brésiliens sur la scène metal internationale.

Plus de trente ans plus tard – et même s’il ne reste de la formation originelle que le bassiste Paulo Jr – Sepultura n’a rien perdu de son aura. Besoin d’une preuve ? L’album The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart (2013) s’est écoulé à plus de vingt millions d’exemplaires dans le monde. Phénoménal.