Avec la sortie du film sur Netflix « The Dirt », MÖTLEY CRÜE avait refait parler de lui. Et depuis la pression des fans n’avait jamais été aussi importante. C’est pourquoi le groupe originaire de Los Angeles et formé au début des années 80, vient d’annoncer son retour. Pour rappel, il avait décidé d’arrêter tout activité le 31 décembre 2015.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/MotleyCrue/